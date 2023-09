Alpes-Maritimes : l’aménagement de la ZAC Le Hameau de La Baronne à La Gaude lancé en 2024

En mars 2020, la mairie de La Gaude, la Métropole Nice Côte d’Azur et l’EPA Nice Ecovallée se sont associés, via un protocole de partenariat pour la conception d’un projet urbain harmonieux sur le secteur du Hameau de La Baronne.

Un projet de 15 hectares environ, soit 45 600 m² de surface de plancher dont 41 500 m² de logements (570 logements environ dont 35% de logements sociaux), 1500 m² de commerces et services de proximité et 2600 m² d’équipements publics.

Les équipements publics existants seront enrichis d’une nouvelle place devant l’école ainsi que d’une place commerçante à proximité de la route de La Baronne.

Les axes de transports seront renforcés afin d’accueillir les habitants des nouveaux logements : la connexion routière de la route de la Baronne (RM2209), directe avec Nice, est accompagnée de la mise en place de transports en commun et d’une amélioration globale des voiries. Les modes de déplacement doux seront également fortement privilégiés (création de chemins pédestres et de pistes cyclables).

© Richez Associés Principes d'aménagements de La Gaude (06)

Fruit d'une concertation avec les habitants du site, un grand parc paysager situé au coeur du projet assurera une connexion piétonne nord/sud au sein du quartier et assurera un rôle technique pour la gestion des eaux de pluie. Les espaces publics ont ainsi été imaginés comme outils de gestion des eaux pluviales avec des espaces d’infiltration et de rétention afin de limiter l’écoulement en aval.

La maîtrise d’oeuvre du quartier a été confiée au groupement Richez Associés (architecte et urbaniste), Pena Paysages (paysagiste), Setec International (VRD), Franck Boutté Associés (environnement et énergie) et Urbanwater (stratégie hydraulique).

Les premières livraisons sont attendues en 2026.