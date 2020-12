Alpes-Maritimes : l’Agence 06 officiellement lancée le 13 novembre 2020

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Assistance à maîtrise d'ouvrage Supprimer Valider Valider

La nouvelle cellule Agence 06, mise en place par le département des Alpes-Maritimes, est désormais opérationnelle.

Votée à l’unanimité par l’Assemblée départementale des Alpes-Maritimes en début d’année, l’Agence 06 est en service depuis le 13 novembre 2020. Cette Agence Départementale d’Ingénierie est chargée de l’assistanat juridique et technique des collectivités adhérentes. Son rôle est d’aider ces dernières dans la réalisation de leurs projets d’aménagements, de voirie, d’urbanisme, etc. Selon Florence Rosa, directrice opérationnelle, l’Agence 06 « pourra réaliser des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, mais pas de missions de maîtrise d’œuvre ».

À travers cette ingénierie publique, l’Agence 06 procédera à l’identification des intervenants, à l’organisation des étapes juridique, administrative et financière ainsi qu’à la recherche de financements publics. Elle proposera également son accompagnement dans les procédures de passation de contrats. « Les communes rurales ont besoin de ce soutien pour porter des réalisations structurantes et complexes » a expliqué Charles Ange Ginésy, président de l’agence et du Département des Alpes-Maritimes. Le département compte 99 communes et 7 intercommunalités.