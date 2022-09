Alpes-Maritimes : inauguration du ponton de la Darse qui devient la « jetée Guillaume Apollinaire »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Alpes-Maritimes Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Plus de quatre millions d’euros ont été nécessaires pour remettre à neuf le ponton de la Darse (Alpes-Maritimes).

Le chantier de réhabilitation du ponton de la Darse à Cannes (Alpes-Maritimes) a pris fin en août 2022. Cette infrastructure, qui était dans un état de délabrement avancé, se veut aujourd’hui plus esthétique, sécurisée et propose une large promenade avec une vue panoramique sur la baie de Cannes et sur les îles de Lérins. Le 5 septembre dernier, David Lisnard, le maire de la ville, a inauguré ce ponton qui vient d’être rebaptisé « jetée Guillaume Apollinaire ».

Le coût de ce réaménagement s’élève à 4,5 millions d’euros. Le chantier a permis de reprendre la structure, qui couvre aujourd’hui plus de 1 500 m². La commune a aussi procédé au remplacement du revêtement par un béton désactivé (béton à l’aspect galvanisé) et par un platelage bois. Les travaux ont par ailleurs permis l’aménagement de deux escaliers en bout de promenade qui descendent sur deux autres pontons de 22 mètres de longueur. Des garde-corps avec un éclairage LED ont également été installés afin de garantir la sécurité des promeneurs.

D’autres travaux vont intervenir de fin septembre jusqu’en novembre 2022. Ils porteront sur l’aménagement d’une rampe d’accès depuis BoccaCabana afin de rendre la jetée accessible aux personnes à mobilité réduite. Il est aussi prévu d’embellir la chaussée en face de ce site de promenade.