Alpes-Maritimes : Inauguration du centre de performance de l’AS Monaco à La Turbie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Alpes-Maritimes Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À La Turbie (Alpes-Maritimes), l’inauguration du nouveau centre de performance de l’AS Monaco a eu lieu le 5 septembre 2022.

Début septembre, le club de la principauté, AS Monaco, a inauguré son nouveau centre de performance dans la commune de La Turbie (Alpes-Maritimes). L’événement s’est déroulé en présence du prince Albert II, de Jean-Jacques Raffaele, le maire de La Turbie, et de Juan Sartori, le vice-président du club.

La construction du complexe, qui dispose d’infrastructures modernes, a duré quatre ans. Les travaux ont notamment inclus un troisième terrain aux normes FFF/UEFA et une tribune de 80 places pour accueillir le public pendant les entraînements. Outre les bureaux, différentes installations s’y ajoutent également : le centre comprend un vestiaire de plus de 30 places, une salle de balnéothérapie et des capsules de récupération. Par ailleurs, une grande salle de fitness est reliée à la cellule performance. Un espace médical où les médecins, les ostéopathes et les psychologues sont à la disposition des joueurs, complète les équipements.

Le coût total des travaux s’élève à environ 55 millions d’euros.