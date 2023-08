Alpes-Maritimes : inauguration de la place Charles Ginésy à Valberg

Le projet départemental Valberg 2030 se poursuit. Commencés en 2021, les travaux de réaménagement de la place centrale de cette station de ski viennent d’être achevés. Lors de la fête de Notre-Dame des Neiges, les Valbergans et Charles-Ange Ginésy, le président du département des Alpes-Maritimes, ont inauguré la place Charles Ginésy.

Ce lieu flambant neuf, pavé d’un dallage en pierres naturelles et végétalisé grâce à la plantation d’environ 40 arbres alpins, représente 9 400 m² d’esplanade. Avec sa nouvelle fontaine d’eau en circuit fermé et son système d’éclairage de télégestion, le projet respecte la politique de « GREEN Deal » du Département. Cette réorganisation permettra d’accueillir plus d’animations en toutes saisons, tout en préservant la convivialité du village.

Par ailleurs, pour constituer le Valberg de demain, la Ville prévoit de construire une Maison de l’observation et de l’environnement, un parking de 310 places ainsi que de 25 logements d’habitation.