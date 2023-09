Alpes-Maritimes : inauguration de l'église Saint-Roch de Saint-Martin-du-Var

L'église Saint-Roch de Saint-Martin-du-Var, dans le département des Alpes-Maritimes, a été inaugurée en août 2023. Cet édifice, construit en 1750, faisait l'objet d'un chantier de restauration et de rénovation depuis près de deux ans.

Les travaux, réalisés sous la maîtrise d’œuvre de Gilles Gasiglia, du cabinet Griesmar, portaient sur la restauration de la structure de la charpente et des menuiseries ainsi que la rénovation des murs et des peintures. La toiture en ardoise a été entièrement refaite, et la façade a été réhabilitée. À ces travaux s'ajoutaient le renforcement de l'escalier du clocher et la création d'une rampe pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Ce projet visait à préserver ce patrimoine emblématique de la commune de Saint-Martin-du-Var. Sa réalisation, chiffrée à 1,5 million d’euros, a été majoritairement financée par le conseil départemental des Alpes-Maritimes et la région PACA.