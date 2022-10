Alpes-Maritimes : fin de la première phase des travaux du projet Gallice 21 à Antibes.

La première phase des travaux du « Port Gallice, port bleu, blanc, vert » a été inaugurée vers la mi-septembre 2022, à Antibes (Alpes-Maritimes). La livraison du bâtiment nord et du toit-terrasse a été effectuée en présence du président de la CCI Nice Côte d’Azur et du maire d’Antibes.

Cette première étape du chantier a duré deux ans. Elle concernait plus précisément le réaménagement du quai « Jetée Principale » et la mise aux normes de la station d’avitaillement. Le bâtiment nord est d’ores et déjà prêt à accueillir les professionnels du nautisme. Situé dans la crique de la Fontaine du pin, il a été entièrement réhabilité. Des matériaux biosourcés ont été utilisés pour sa construction, dont la fibre en bois pour l’isolation, le mélèze pour les menuiseries et du linoléum pour les sols. L’aménagement du toit-terrasse du bâtiment figurait également à cette première phase. Il a été transformé en jardin sec avec plus de 10 000 espèces méditerranéennes adaptées aux situations de pénurie d’eau estivales. Cette grande terrasse renforce l’implantation d’un port bleu, blanc et vert en ouvrant une promenade panoramique sur les toits.

La restauration du bâtiment nord intègre le projet Gallice 21, élaboré par la CCI Nice Côte d’Azur. Il s’agit de la réhabilitation de 3 000 m2 de bâtiments coûtant environ 15 millions d’euros.