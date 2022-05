Alpes-Maritimes : extension de l’école du Vieux-Bourg à Cagnes-sur-Mer

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Alpes-Maritimes Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La municipalité de Cagnes-sur-Mer prévoit une extension des locaux de l’école du Vieux-Bourg.

À Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), un projet d’extension de l’école du Vieux-Bourg devrait être lancé prochainement. Associée à l’aménagement de la maison Blacas, l’opération vise une extension des locaux. L’objectif est de former un seul équipement scolaire.

Le programme des travaux prévoit un agrandissement du réfectoire. Une grande bibliothèque et une salle polyvalente seront aussi créées en plus d’une mise aux normes d’accessibilité de l’ensemble du bâtiment. À l’extérieur, l’accessibilité et la distribution des espaces seront repensées afin de permettre la création d’une cour agrémentée d’un jardin doté d’un espace potager et d’arbres fruitiers. Une fois achevée, la nouvelle version de l’école du Vieux-Bourg disposera d’une capacité de 120 élèves contre 80 à l’heure actuelle.

Le projet, d’un coût de 1,8 million d’euros, est porté par la municipalité de Cagnes-sur-Mer. Rappelons que jusqu’au 30 mai 2022, une exposition est organisée au château-musée Grimaldi pour présenter les détails du chantier aux habitants.