Alpes-Maritimes : enquête publique sur la future ligne de tramway entre Nice et Cagnes-sur-Mer

Après une concertation publique réalisée en 2021, la préparation du projet de création d’une nouvelle ligne de tramway entre Nice et Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) se poursuit. Depuis le 12 juin 2023, une enquête publique est menée par la métropole Nice Côte d’Azur, et elle sera clôturée le 21 juillet prochain. Il s’agit d’une procédure qui devrait aboutir à la déclaration d’utilité publique du projet et à la mise en conformité du plan local d’urbanisme.

Après cette étape, le planning de la collectivité se concentrera sur le démarrage des travaux. Rappelons que le programme prévoit la réalisation d’une ligne de tramway sur un tracé d’une longueur de plus de sept kilomètres. Elle sera équipée de rames qui pourront accueillir jusqu’à 400 voyageurs, et desservira 18 stations. Celles-ci seront implantées dans des zones commerciales et dans des pôles de vie. À sa mise en service en 2026, elle permettra de rejoindre en vingt minutes le centre-ville de Cagnes-sur-Mer, depuis le quartier Saint-Augustin à Nice.