Alpes-Maritimes : deuxième phase de l’aménagement d’un parking souterrain sur le site Jeanne d’Arc à Nice

À Nice (Alpes-Maritimes), la deuxième phase du projet de construction d’un parking souterrain de 200 places vient de commencer. Les opérations vont se dérouler entre Valrose et Libération, sur le site Jeanne d’Arc, dans le quartier Nice-Nord.

Les travaux de terrassement devraient être achevés d’ici à fin septembre 2023. Le parking sera réparti sur trois niveaux et comportera un jardin en surface. L’évacuation de la terre par le groupe de travaux publics NGE est actuellement en cours. La fermeture de la rue Grammont, entre les rues Charles-Péguy et Michel-Ange, devrait durer environ deux mois, voire plus, suivant l’avancement du chantier. Une déviation vers la rue Édouard-Dalmas a été mise en place.

Cette nouvelle infrastructure a pour objectif de désengorger les rues avoisinantes. Elle améliorera également la qualité de vie des habitants. Pour accueillir les entrées et sorties du parking, une modification permanente de la circulation dans les rues voisines pourrait être décidée.