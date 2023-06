Alpes-Maritimes : deux nouveaux skateparks à Valbonne

Vieillissants, le skatepark des Bouillides et celui du Village, à Valbonne (Alpes-Maritimes), ont bénéficié d’un chantier de modernisation. Les travaux ont porté sur la réfection de l’enrobé. Le « tout béton » a été remplacé par des modules préfabriqués aux caractéristiques plus durables. Ces modules ont été embellis par quelques touches de peinture afin d’intégrer une notion de progression et de pédagogie. La rénovation des deux équipements s’élève à environ 300 000 euros. Le Département a accordé une aide financière de près de 73 000 euros. La Communauté d’agglomération Sophia Antipolis (CASA) a également attribué une subvention de 58 000 euros.

L’inauguration des nouvelles aires de glisse a eu lieu en mars 2023 en présence des pratiquants et du Conseil consultatif de la jeunesse (CCJ). Elle a été marquée par des démonstrations, des compétitions et des animations organisées par le Club omnisport de Valbonne et l’association Azur skateboard. Précisons que les deux sites ont été adaptés pour les débutants, les intermédiaires et les pratiquants réguliers.