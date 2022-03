Alpes-Maritimes : des opérations de modernisation de boulevards à Antibes-Juan-les-Pins

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Alpes-Maritimes Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La mairie d’Antibes-Juan-les-Pins réaménage différents boulevards de la ville. Plusieurs travaux seront effectués durant cette année 2022.

La mairie d’Antibes-Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes) entreprend des aménagements sur différents boulevards de la ville. Sur la route du littoral, la largeur de la chaussée a été diminuée afin de réduire la vitesse de circulation. Les travaux incluent aussi la création de bandes cyclables et l’agrandissement des trottoirs.

Sur le boulevard Wilson, la cinquième phase de la rénovation devrait commencer au deuxième trimestre 2022. Les travaux porteront sur le rétrécissement des voies, le réaménagement des trottoirs et la création d’un giratoire à l’intersection avec le boulevard Ardisson. À cela s’ajouteront la plantation d’arbres ainsi que l’installation d’un nouvel éclairage et de mobiliers urbains.

Au niveau du boulevard Poincaré, l’opération de requalification se poursuivra sur la section entre le square Dulys et le chemin des Liserons. Devant être lancée au dernier trimestre de cette année, elle consistera à sécuriser les cheminements piétons et à réorganiser le stationnement. Des travaux similaires sont aussi prévus sur les rues Vauban et Miquelis-Raybaud. Ils visent la création d’un parvis en pavé et la redéfinition de la rue Macé. En parallèle, un parking paysager sera réalisé au niveau du chemin des Combes au deuxième trimestre 2022.