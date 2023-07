Alpes-Maritimes : des aménagements à la station de ski d’Isola 2000

Le syndicat mixte des stations du Mercantour vient de commencer la restructuration du domaine skiable Isola 2000, à Isola (Alpes-Maritimes). Le chantier vise à moderniser les équipements mécaniques et à reconfigurer les parcours skiables. Au total, une somme de près de 3 millions d’euros est investie dans ces aménagements.

Les travaux sont menés en prévision de la prochaine saison hivernale. Des modifications sont notamment entreprises sur quatre téléskis pour permettre l’installation de tapis convoyeurs. Six remontées mécaniques vont également être démontées pour reconfigurer l’accès aux différents parcours. Par ailleurs, les équipements hydrauliques, situés dans les secteurs du Belvédère et de Terre Rouge, seront redimensionnés et modelés afin de réduire les risques de débordements. Enfin, les aménagements sur le front de neige porteront sur le reprofilage de quelques tronçons de piste existants et sur la création d’une nouvelle liaison entre plusieurs parcours déjà en place.