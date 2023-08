Alpes-Maritimes : dernière phase du projet d’aménagement du pôle d’échanges multimodal de Cagnes-sur-Mer

Débuté en 2019, le chantier du pôle d’échanges multimodal de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) continue. Après l’ouverture du parking relais de 280 places en septembre 2022, la nouvelle route a été inaugurée en juin 2023. Accueillant huit lignes de bus, celle-ci est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) et comprend un espace de vente multimodal et une zone d’attente.

La gare SNCF dispose d’un parvis d’environ 2 000 m², qui a été agrémenté d’une centaine d’arbres et de plus de 1 500 arbustes. En outre, des pistes cyclables ont été créées entre le quartier de la gare et les alentours. La rue du Garigliano a quant à elle été transformée en une voie réservée aux modes de déplacement actifs (marche et vélos).

Le projet entre actuellement dans sa dernière phase, qui consiste à construire le futur bâtiment des voyageurs. Cet équipement sera mis en service courant 2024. L’ancienne infrastructure sera démolie avant le commencement des travaux de mise en accessibilité des quais SNCF.