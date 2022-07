Alpes-Maritimes : démarrage du chantier de Joia Méridia à l’ouest de Nice

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Ecoquartier Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Valider Valider

À Nice (Alpes-Maritimes), les travaux de construction du futur écoquartier Joia Méridia viennent de commencer.

Le chantier du futur écoquartier Joia Méridia, à l’ouest de Nice (Alpes-Maritimes) est lancé. Au programme des travaux figurent la création de 780 logements répartis en plusieurs résidences et environ 6 000 m² de locaux tertiaires réservés à des commerces de proximité (épicerie, boulangerie, boucherie, magasin bio, fleuriste, café, bar, restaurant…). Un hôtel trois étoiles comptant 112 chambres sera également construit. Au cœur du quartier, 4 000 m² d’espaces verts seront aménagés dont la moitié sera dédiée à l’agriculture urbaine (culture de fruits et légumes), et des toitures et des terrasses végétalisées seront installées.

À sa livraison en 2025, l’écoquartier Joia Méridia constituera la nouvelle centralité de l’Écovallée de Nice Ouest. La première pierre de ce programme immobilier de 74 500 m2 a été officiellement posée par Christian Estrosi, le maire de la ville, le 29 juin 2022.