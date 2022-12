Alpes-Maritimes : de nouvelles structures en lieu et place des anciens ponts de Caïros et d’Ambo

Lancée en 2020, la reconstruction des ponts de Caïros et d’Ambo, dans la vallée de la Roya (Alpes-Maritimes), a bien avancé. Depuis cet automne 2022, de nouvelles structures se dressent en lieu et place des anciens ouvrages. Elles ont été conçues pour résister à de nouvelles crues. Les deux ouvrages ont été notamment allongés afin d’élargir la rivière (55 mètres pour le Caïros et 75 mètres pour l’Ambo). Ils ont également été rehaussés de deux à quatre mètres et leurs appuis ont été aménagés au niveau des berges. Cette configuration doit permettre le passage de volumes d’eau plus importants en cas de crue.

À l’heure actuelle, les travaux portent sur l’aménagement des superstructures. Cela inclut la réalisation des tabliers en béton et des finitions : peinture, étanchéité, enrobés, équipements de sécurité... Selon les prévisions, les deux nouveaux ponts devraient être mis en service à partir de janvier 2023.