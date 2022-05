Alpes-Maritimes : création de l’échangeur de La Paoute à Grasse

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Alpes-Maritimes Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les travaux de l’échangeur de La Paoute s’inscrivent dans le cadre du Plan Mobilité 2021-2028 dans la commune de Grasse.

L’aménagement de l’échangeur de La Paoute à Grasse (Alpes-Maritimes) permettra de fluidifier le trafic routier en direction des zones d’activités économiques, commerciales et éducatives de l’est de Cannes. Il portera sur la création d’une liaison routière entre la pénétrante Cannes-Grasse et le giratoire de La Paoute.

Les travaux sont divisés en quatre phases. Ils ont commencé en janvier 2022 par la libération des emprises, le débroussaillage et la construction de l’embranchement routier jusqu’à la base de vie. Les travaux connaissent une interruption depuis le mois d’avril pour respecter le calendrier écologique du projet. Le chantier reprendra en été avec les travaux de terrassement, de voirie, de construction des ouvrages d’art et des soutènements. Ces opérations constitueront les deuxième et troisième phases de la réalisation. Elles s’étaleront sur deux ans. La dernière phase devrait intervenir à partir du 1er septembre 2024. Elle portera sur l’aménagement du giratoire définitif de raccordement à la route de Cannes.

À terme, les travaux permettront de désengorger le trafic des Quatre-Chemins, mais aussi d’alléger le trafic en traversée de Mouans-Sartoux. Le projet vise également à améliorer l’accessibilité aux quartiers est et sud-est de la commune de Grasse. Le coût de l’opération s’élève à 25 millions d’euros, dont 11,8 millions d’euros sont financés par le conseil départemental.