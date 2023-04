Alpes-Maritimes : création d’un nouveau palais des congrès sur le port de Nice

Alors que le projet du centre de congrès à l’ouest de la ville de Nice (Alpes-Maritimes) suit son cours, la municipalité a d’ores et déjà annoncé la création d’un second palais des congrès à l’est. Celui-ci sera édifié en lieu et place du parking aérien, sur le quai Amiral-Infernet. Inscrit dans le cadre de la requalification du port de Nice, le programme porte sur la construction d’une structure d’environ 10 000 m² qui remplacera l’actuel palais Acropolis, en cours de destruction.

Le bâtiment se dotera d’une salle plénière, d’une capacité de plus de 1 200 places assises en amphithéâtre, et de plusieurs salles de réunion attenantes. La démolition du parking débutera en janvier 2024. Les premiers aménagements, quant à eux, commenceront en juillet 2024. D’un coût estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros, la réalisation du nouveau palais sera financée à 90 % par les Nations unies, la France et le Costa Rica. Précisons que ce nouvel espace accueillera le Sommet mondial de l’océan des Nations unies en juin 2025.