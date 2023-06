Alpes-Maritimes : concertation publique sur le projet des Vergers de Minelle à Mandelieu-la-Napoule

Dans le cadre de son Programme d’action de prévention des inondations (PAPI), la ville de Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) souhaite transformer les Vergers de Minelle en un grand parc interurbain. L’objectif de la municipalité est de protéger la population en cas de crues et de restaurer les milieux aquatiques dégradés. Le chantier vise également à améliorer le cadre de vie grâce à un réaménagement paysager et urbain conforme à l’initiative « La nature en ville ». Une concertation publique concernant le projet a été lancée le 21 avril 2023 et durera jusqu’au 23 juin prochain.

Les travaux d’aménagement hydraulique consacrés à la prévention des inondations sont estimés à environ 17,5 millions d’euros. Les interventions paysagères et routières, quant à elles, mobiliseront un investissement de près de 8 millions d’euros.

Les 14 hectares des Vergers de Minelle sont devenus propriété de la commune en décembre 2021.