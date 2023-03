Alpes-Maritimes : chantier d’aménagement de l’institut Axel-Kahn à Nice

La première pierre de l’institut Axel-Kahn, implanté à Nice (Alpes-Maritimes), a été posée au début du mois de février 2023. Ce nouvel établissement, dédié au traitement du cancer, devrait être livré en septembre prochain. Établi sur une surface de 950 m2, le bâtiment abritera un accueil, des salles d’activités, des espaces pour l’organisation d’ateliers ainsi que des bureaux de consultation et d’administration. Il regroupera un pôle associatif, un pôle médico-social et un pôle médical. Ces derniers proposeront des soins, des services de bien-être (soutien psychologique, entretien physique) et un accompagnement médico-social (e-santé, groupe de parole, conseils sur l’atténuation de la douleur).

L’institut devrait permettre d’aider les personnes atteintes ou guéries du cancer. Sa création découle d’un projet tripartite, porté par le département des Alpes-Maritimes, la Ligue nationale contre le cancer et le centre Antoine-Lacassagne. Selon ces parties prenantes, l’objectif est de faciliter le parcours de santé des malades, grâce à une offre de soins et de conseils personnalisés.