Alpes-Maritimes : avancement du projet Joia Méridia à Nice.

Le projet Joia Méridia à Nice (Alpes-Maritimes), un programme immobilier porté par la Côte d’Azur, progresse. Il a été lancé en 2021 et la livraison totale du chantier est prévue d’ici à la mi-année 2025. Les travaux de construction du futur grand quartier de résidence de Nice entreront en phase de gros œuvre d’ici à mars 2023. Prévu sur une surface de plancher d’environ 75 000 m², le site sera équipé de près de 800 logements. Les travaux préparatoires comprennent les opérations de terrassement et la construction des fondations et des parois moulées. Cette phase du chantier a été assurée par les entreprises Enatra, Lenta et Monafond.

Précisons que la première livraison de ce grand quartier d’habitation a concerné le « Campus Joia ». Ce site regroupe plusieurs immeubles qui sont en cours de commercialisation. Il s’agit d’une résidence étudiante d’une capacité de 168 chambres.

La maîtrise d’ouvrage du projet a été confiée à Pitch Promotion qui prendra en charge environ 65 % du chantier. Le reste des opérations sera assuré par Eiffage.