Alpes-Maritimes : Aménagement de la rue Cassini jusqu’en 2023

À Nice, la requalification de la rue Cassini entre dans le cadre d’un projet global d’aménagement porté par le département des Alpes-Maritimes. Située entre le port et la place Garibaldi, cette rue figure parmi les axes majeurs de la Ville. L’usage des voies vertes sera privilégié à l’issue de ce chantier. Ce projet vise à apaiser la circulation, à végétaliser le quartier et à acquérir une bonne qualité de vie urbaine et environnementale.

Le chantier de la rue Cassini sera réparti en quatre phases et la livraison devrait avoir lieu d’ici à fin 2023. La première étape des travaux a commencé en octobre. Elle concerne la réfection des chaussées situées entre la rue Guisol et la rue Seytour. La deuxième phase s’étalera ensuite sur le tronçon rue Seytour-Place Garibaldi. La création d’une piste cyclable bidirectionnelle de près de 500 mètres et la réfection de la rue de la place Garibaldi constitueront la troisième phase des opérations. Des travaux de finalisation, comprenant la réalisation des enrobés définitifs, boucleront le chantier en octobre 2023. Une cinquantaine d’arbres seront également plantés, les trottoirs seront élargis à plus de 900 m2 et les éclairages en façade seront remplacés par des candélabres LED.