Alpes-Maritimes : à Nice, l’ensemble Iconic parmi les bâtiments remarquables du département

Lancé en 2018, le chantier de l’ensemble ultra-moderne baptisé « Iconic » est en cours de finition. D’une hauteur de près de 40 mètres, ce programme immobilier, situé dans le centre-ville de Nice (Alpes-Maritimes), constituera un trait d’union urbain entre la gare Nice-Thiers et l’avenue Jean-Médecin. Il abritera un hôtel de luxe, des commerces et des restaurants, des bureaux ainsi qu’une salle de spectacle d’une capacité de 600 places. Chiffré à 60 millions d’euros, le projet est porté par le promoteur La Compagnie de Phalsbourg. Il a été conçu par Daniel Libeskind, l’architecte planificateur du réaménagement du World Trade Center à Manhattan.

L’ensemble Iconic se démarque par ses façades habillées de panneaux d’acier et de verre. Par ailleurs, le bâtiment présente une forme inspirée des cristaux de l’azurite. Grâce à son architecture, il a été récompensé au concours ArchiCOTE, un prix qui rend hommage à la production locale et au territoire maralpin. Ce concours est organisé par le syndicat des architectes azuréens et COTE Magazine.