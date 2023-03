Alpes-Maritimes : à Mandelieu-la-Napoule, inauguration du bassin de rétention d’eau de la Théoulière

Le quartier de la Théoulière, à Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes), a été fortement touché par les intempéries en 2015 et en 2019. Le Syndicat mixte pour les inondations, l’aménagement et la gestion de l’eau maralpin (SMIAGE) et l’agglomération Cannes Pays de Lérins ont ainsi mené des travaux pour prévenir les risques naturels de manière efficace.

L’opération a porté sur la réalisation d’un bassin de rétention des crues de plus de 5 000 m² et d’une capacité de 14 000 m³. Elle a également inclus la création d’un piège à embâcles. La nouvelle infrastructure a été inaugurée le 9 mars 2023 en présence de Sébastien Leroy, le maire de la ville, et de Jean-Claude Geney, le sous-préfet de Grasse.

Le montant total alloué à ce chantier est estimé à plus de 1 million d’euros. L’agglomération Cannes Pays de Lérins a subventionné les études préalables et les interventions à hauteur de 70 %. L’État et le département des Alpes-Maritimes ont aussi contribué au financement.