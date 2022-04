Alpes-Maritimes : à Cannes, l’aménagement de la Frayère aval passe en concertation publique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Alpes-Maritimes Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Cannes, la Frayère aval est au centre d’un projet d’aménagement. L’agglomération Cannes Lérins effectue une concertation publique en vue des travaux.

L’agglomération Cannes Lérins prévoit de recalibrer la rivière la Frayère entre l’avenue des Buissons-Ardents et l’avenue Francis-Tonner, à Cannes (Alpes-Maritimes). Dans le respect des procédures, une concertation publique, lancée le 28 mars 2022, est ainsi menée jusqu’au 2 mai prochain.

Le projet inclut plusieurs opérations. Un recalibrage du cours d’eau sera réalisé sur environ 1 kilomètre. Cet élargissement vise à restaurer le fonctionnement hydraulique de la rivière en laissant circuler un débit plus important. L’objectif est de limiter les risques de débordements dans le quartier de la Frayère. Par ailleurs, les berges seront aussi retravaillées et végétalisées. La collectivité souhaite également réhabiliter les cheminements piétons se trouvant à proximité du canal.

Précisons que les travaux seront réalisés en deux phases. La première concerne la section entre l’avenue des Buissons-Ardents et le pont Amador-Lopez. Le fond et les rives du cours d’eau seront élargis. Les pentes seront adoucies et les anciennes passerelles seront supprimées. Selon le calendrier prévisionnel du projet, ces travaux se dérouleront de mai 2023 à août 2024. La seconde partie des travaux portera sur les aménagements entre le pont Amador-Lopez et l’avenue Francis-Tonner.

Pour l’agglomération Cannes Lérins, le chantier fait partie des actions de lutte contre les inondations, programmées entre 2021 et 2026.