Allo Volet Service, la formation pour moteur

Après une année 2022 placée sous le signe du renouveau, Allo Volet Service - réseau lié à Soprofen - poursuit sa démarche de dynamisation du réseau en développant les formations dédiées à ses adhérents ainsi qu’aux futurs candidats désireux de le rejoindre pour développer leur activité tout en préservant leur indépendance.

Devenir un artisan réparateur expert

Organisées 4 fois par an, les formations régionales Allo Volet Service, dont la dernière session s’est déroulée le 29 mars 2023, réunissent à chaque session 15 à 20 personnes, artisans-experts et potentiels futurs membres du réseau. Ces réunions sont rythmées par plusieurs temps forts :

- découverte pour les uns, rappel pour les autres, de la philosophie d’Allo Volet Service, des avantages d’appartenir au réseau et de ses attentes en termes de qualité de service et de diagnostic ;

- atelier dédié au dépannage de volets roulants, animé par un intervenant qui met à la disposition des participants ses 25 ans d’expérience en tant qu’artisan indépendant. « L’enjeu consiste à leur apprendre toutes les techniques pour dépanner et moderniser un volet roulant, une porte de garage..., et ce quelle que soit la marque » explique Alexandre Boukria, responsable du réseau ;

- présentation des volets roulants et portes de garage Soprofen, pour connaître les caractéristiques techniques de chacune des solutions et savoir déployer l’argumentaire commercial face à leurs clients ;

- point sur la vie du réseau, les outils d’aide à la vente et de communication à la disposition des adhérents tels que le référencement sur le site internet www.allo-volet-service.fr qui leur apporte de nombreux contacts qualifiés ou encore l’application Synchroteam pour optimiser la gestion et la planification de leurs interventions.

Ce groupe de travail donne également l’occasion à chacun de partager son expérience et de faire part d’éventuelles problématiques rencontrée dans le cadre de leur activité.

La journée se conclut, quand il reste du temps, par une formation SAV sur les produits Soprofen avec, pour la première fois cette année, l’intervention de fournisseurs partenaires du fabricant en termes de composants.

De nouvelles formations pour répondre aux attentes du marché

Attentif aux besoins exprimés par ses artisans-experts lors de ces réunions régionales, Allo Volet Service leur propose à partir de cette année de nouvelles formations :

- une session technique de deux jours organisée sur l’un des sites industriels de Soprofen afin de pouvoir établir un diagnostic et intervenir sur des produits en condition réelle. La première sera consacré́e aux portes de garage et se déroulera à Cholet (49) au mois de juin,

- une inscription à des conditions préférentielles (-30 %) à la formation CQP Installateur de Stores et Volets dispensée par le groupement Actibaie, afin d’accompagner ses adhérents dans la formation de poseurs qualifiés.

Des secteurs géographiques à conquérir

Comptant aujourd’hui 105 artisans-experts, dont 25 nouveaux partenaires et la conquête de nouvelles régions en 2022 (Champagne Ardennes, PACA, Occitanie), Allo Volet Service devrait parvenir à convaincre d’autres professionnels à rejoindre l’aventure. L’objectif à court terme est de se développer dans le quart nord-est de la France (Alsace, Lorraine, Franche-Comté), le Centre (Cher, Nièvre, Yonne), la région Midi-Pyrénées, le massif alpin ou encore l’agglomération lyonnaise.