Allô quoi, des pénalités pour sonnerie intempestive en réunion de chantier ?

Les cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) apportent parfois leur lot de curiosités… Après la clause Molière, voici venue la clause Nabilla.



Comment capter l’attention des participants aux réunions de chantier ? Le rédacteur d’un CCAP pour un marché privé de travaux a trouvé la solution. Est ainsi stipulé dans ce document contractuel qu’ « il sera appliqué aux entreprises une pénalité de 50,00 € pour toutes utilisations ou sonneries de téléphones portables lors des réunions de chantier ».

Cette pépite, livrée sur les réseaux sociaux par un avocat spécialisé en droit de la construction, Laurent Gescaud, n’a pas manqué de susciter amusement et agacement. L’auteur du post relève d’ailleurs qu’aux termes de cette stipulation, seules les entreprises de travaux, et pas la maîtrise d’ouvrage ni la maîtrise d’œuvre, seraient tenues du respect de cette obligation.

Quant au montant de la pénalité, s’il est bien plus faible que ceux prévus dans ce contrat pour retard dans le repli des installations de chantier et remise en état des lieux (15 000 €) ou encore absence aux réunions de coordination SPS (500 €), il pourra vite grimper en fonction de la durée de l’opération et du nombre de réunions. "Cela fait cher la sonnerie, s'amuse Me Gescaud, relevant en outre l'imprécision de la rédaction. Ce serait 50 € par sonnerie ? 50 € forfaitaires pour plusieurs sonneries d’un même appel ? ou encore 50 € forfaitaires pour plusieurs sonneries de plusieurs appels reçus dans la même réunion ?!".

Et l’on se plaît à rêver de pénalités pour mastication de chewing-gum en réunion… de chantier, bien sûr.