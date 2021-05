Alkern rachète Become

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Alkern Supprimer Entreprises Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le fabricant de produits préfabriqués en béton reprend sa politique d’expansion et annonce l’acquisition, au 1er mai 2021, de la société Become, spécialisée dans les regards, bouches d’engouffrement et les massifs multifonction pour les travaux publics et le drainage agricole.

C’est par voie de presse que le Groupe Alkern vient d’annoncer la reprise, le 1er mai 2021, de la société Become. Le montant du rachat n’a pas été dévoilé. Avec cette acquisition, Alkern (1000 salariés, 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020) renforce son activité travaux publics et aménagement urbain. Dans le cadre de cette opération, « Sylvie Le Bozec, directrice générale de Become, conserve ses fonctions et accompagnera l’intégration de Become au sein du groupe Alkern.»

6 M€ de CA

Créée en 1983, Become préfabrique des produits en béton spéciaux, dont certains avec brevets. Elle propose toute une gamme pour la gestion des eaux de pluies, le drainage agricole ou les aménagements de voiries. Elle a réalisé 6 M€ de chiffre d’affaires en 2020.