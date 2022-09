Aliénor le groupe qui monte, qui monte

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Le groupe Aliénor : croissance et engagement environnemental Supprimer Conjoncture Supprimer France Supprimer Valider Valider

Fidèle à ses ambitions, le Groupe Aliénor poursuit son ascension. Nouvelles acquisitions et consolidation du réseau national sont les maîtres mots pour ce deuxième semestre 2022.

Kypseli : L’énergie créative du confort et de l’efficience

Ce bureau d’études vendéen spécialisé en ingénierie des Fluides, des Énergies et de l’Environnement rejoint l’aventure Groupe Aliénor.

Depuis 2011, Kypseli met à profit son équipe technique et experte ainsi que ses moyens matériels pour innover et apporter des solutions adaptées aux nouvelles réglementations et aux besoins de ses clients.

Son approche est fondée sur un regard économique et écologique pour une empreinte environnementale minimale.

Le nom de Kypseli (la ruche en grec) n’est pas un hasard. Cet habitat bioclimatique abrite une espèce fonctionnant grâce une cohabitation et une entraide nécessaire à la construction d’un projet commun. En ce sens, la raison d’être de Kypseli consiste à œuvrer de manière collective et transversale pour des bâtiments à faible impact environnemental permettant aux usagers d’évoluer dans des lieux sains et confortables.

Un savoir-faire et un savoir être qui fait écho aux valeurs constitutives de l’ADN du Groupe Aliénor.

Renforcement du maillage national de l’expertise VRD

Avec l’acquisition de CL infra, le Groupe Aliénor maintient sa politique ambitieuse de croissance avec de nouvelles implantations géographiques. Situé à Eaubonne, en région parisienne, le bureau d’études CL Infra assure des prestations de maîtrise d’œuvre et d’ingénierie-conseil dans le domaine des Travaux Publics, Voiries et Réseaux Divers. Il intervient régulièrement pour des projets de data-centers sur l’ensemble de la France mais également pour le compte d’industriels, de maîtres d’ouvrage publics et de promoteurs.

Le renforcement de la couverture géographique du savoir-faire technique VRD à l’échelle nationale, se poursuit également avec la création de l’agence VRD Conception Auvergne Rhône Alpes localisée à Annecy.

Le Groupe Aliénor concrétise ainsi ses ambitions de déploiement d’agences à taille humaine sur l’ensemble du territoire français, favorisant l’échange entre les collaborateurs et la proximité avec ses clients.

