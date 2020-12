Algorel : un nouveau président de la branche carrelage

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Négoce matériaux Supprimer Algorel Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le 11 décembre 2020, le comité de pilotage d’Algorel a élu Anthony Lécole à la présidence de la branche carrelage pour un mandat de trois ans.

Le 11 décembre 2020, les 11 membres du comité de pilotage d’Algorel ont élu au poste de président de la branche carrelage Anthony Lécole, directeur général de la société Wendel. Il succède ainsi à Jean-Charles Kies, directeur général de Torchio, en poste depuis avril 2017.

De Gervais Matériaux à Wendel

Agé de 44 ans, Anthony Lécole évolue « dans le monde du négoce à partir de 2003 chez Gervais Matériaux à Nîmes en tant que vendeur expo puis chef de produit carrelage et aménagement extérieur » chez Union Matériaux à Montpellier, suite au rachat de la société Gardoise. Il rejoint, en 2013, la société Wendel basée à Marmande (47) en tant que directeur commercial et marketing avant d’être nommé directeur général. Anthony Lécole intègre le groupement Careso avec Union matériaux en 2009 puis Algorel en 2014 suite à l’intégration de Careso comme branche carrelage

200 salles d’exposition

Créée en 2006 sous le nom de Careso, la structure composée d’adhérents rejoint Algorel en 2014 pour devenir la branche carrelage du groupement. Elle représente aujourd’hui 140 M€. Elle est composée de 33 membres et compte plus de 200 salles d’exposition au sein du réseau en France. Elle collabore avec 86 fournisseurs partenaires. La branche propose aux adhérents des produits de marque distributeur sous le nom de Careso. La gamme comporte du carrelage, des produits de mise en œuvre (colle, enduit..) et panneaux et receveurs, positionnés cœur de gamme.