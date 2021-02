Algorel termine l'année 2020 sur des résultats satisfaisants

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Algorel Supprimer France Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Valider Valider

Le groupement affiche une baisse modérée du chiffre d'affaires en 2020, et se montre raisonnablement optimiste pour 2021.

Avec 3 % de baisse du chiffre d'affaires de ses adhérents en 2020, Algorel estime avoir réussi une année plus qu'honorable. A l'instar de nombreux groupements (StarMat, Matnor, Socoda...), le groupement leader de la distribution sanitaire-chauffage a en effet montré la capacité d'adaptation de ses adhérents, qui ne baissent que de 2,58 % en sanitaire-chauffage, 4,13 % en électricité (contre 7,4 % pour l'ensemble du périmètre des adhérents de la FDME) et 7,14 % en carrelage, cette dernière activité ayant davantage subi l'arrêt prolongé des grands chantiers et ne bénéficiant d'aides publiques pour les chantiers de rénovation.

Prudence, mais optimisme

"Nous abordons l'année 2021 avec une certaine prudence, mais avec optimisme", se réjouit Nicolas Mugnier, président du groupement. Le carnet de commandes des grandes entreprises est plein pour 2021, et les artisans ne manquent pas de travail : de quoi laisser de belles perspectives à Algorel pour l'année à venir.

Ce d'autant plus que le groupement affiche une réussite avec son salon digitalisé, baptisé Le Plan de relance. Au cours de l'automne 2021, les partenaires fournisseurs ont ainsi pu mettre en avant leurs innovations, proposer des formations en ligne et animer un challenge installateurs. 130 industriels ont participé, accueillant 2 300 collaborateurs des adhérents Algorel et dispensant 800 formations. De quoi cimenter la relation de confiance !