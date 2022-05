Algorel recrute encore

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Négoce électrique Supprimer Algorel Supprimer Carrelage Supprimer Perin & Cie Supprimer Denis Matériaux Supprimer France Supprimer groupement Supprimer Valider Valider

Dans le cadre de son salon fournisseur qui s’est tenu les 13 et 14 mai dernier à Disneyland Paris, le groupement a annoncé l’arrivée de plusieurs nouveaux adhérents.

Malgré quelques rachats d’adhérents en 2021 par de gros acteurs du marché, Algorel continue de grandir. Le groupement qui a tenu son salon fournisseurs les 13 et 14 mai dernier à Dinseyland Paris, annonce six nouvelles arrivées. La branche électrique en accueille deux : Cap Électrique qui est basée à Tours, en Touraine, et Imaginelec qui est implantée à Saint-Berthevin (La mayenne). Ce groupe qui est constitué de trois entreprises toutes spécialisées dans le domaine de la distribution électrique et électrotechnique : ATN Ouest, Negosphere avec et TSA. Il réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 5,36 M€.

Sur le même sujet "Algorel continue à grandir"

Arrivée de Denis Matériaux

Dans la branche carrelage, Algorel a recruté la société Caro JR3M (à Poitiers). Dans la branche sanitaire-chauffage et carrelage, Algorel s’est enrichi de Denis Matériaux (un CA estimé à 90 M€). Pour rappel, sur la partie négoce de matériaux, la société bretonne est adhérente de Tout Faire.

Sur la branche sanitaire-chauffage, le groupement a recruté Énergies Chauffage Sanitaire, une entreprise installée à La Ciotat, près de Marseille. Enfin Algorel a été rejoint par un ancien adhérent DomPro, les Ets Chavrier, un négoce installé en Isère. Pour rappel, la société Chavrier appartenait au groupe Umhs avant d'être cédée en juin 2020 à José De Sa, directeur des achats et membres du directoire pour Umhs jusqu’en 2020 et directeur de Chavrier depuis 2010.