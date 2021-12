Alfortville : résidentialisation et réaménagement du quartier Blanqui-Micolon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Quartier Supprimer Valider Valider

Le projet de résidentialisation et de réaménagement du quartier Blanqui-Micolon prévoit la construction d’un espace intergénérationnel, la mise en place d’allées piétonnes et la création d’un bois urbain.

Lancé en 2020, le projet de résidentialisation et de réaménagement du quartier Blanqui-Micolon à Alfortville (Val-de-Marne) se poursuit. Rappelons que les premiers travaux ont débuté en mars 2020 par l’aménagement du parking souterrain. Cette étape du projet a inclus la remise en peinture des murs, des sols et des plafonds du parking, ainsi que l’amélioration de l’éclairage et le remplacement des portes.

Les travaux destinés à la résidentialisation du quartier et à l’amélioration du bien-vivre ensemble ont, quant à eux, démarré l’été dernier. Ils portent sur la création d’un nouvel espace de vie végétalisé, comprenant, entre autres, un espace intergénérationnel et des allées piétonnes. La création d’un bois urbain de plus de 85 arbres est aussi prévue. Elle nécessitera la mise en place d’un engazonnement dans un premier temps.

Les travaux, réalisés par Logial-OPH, devraient s’achever en novembre 2022. Actuellement, ils concernent la rue Jules Guesde. La prochaine phase se fera côté rue Micolon dès janvier 2022.