Alfea M d’Atlantic, nouvelle PAC air/eau monobloc silencieuse

Adaptée à la fois au neuf et à la rénovation, notamment pour le remplacement de chaudières ou de pompes à chaleur monobloc déjà en place, la pompe à chaleur Alfea M se compose d’un module hydraulique fabriqué en France et d’une unité extérieure co-développée avec Fujitsu. Elle dispose de la connectivité via Cozytouch et thermostat Navilink, et, affichant un niveau acoustique de seulement 34 db(A) à 5 mètres, elle est l’une des PAC les plus silencieuses du marché.

Installation facile et rapide

Alfea M a été pensée pour rendre le travail des professionnels plus simple et plus rapide, notamment pour ceux ne disposant pas de l’attestation de capacité pour les fluides frigorigènes. La technologie Smart Protect, très résistante par rapport aux échangeurs à plaques classiques, et l’intégration de tous les éléments dans le module hydraulique optimisé font gagner une demi-journée d’installation. Le module hydraulique ne mesure que 60 x 60 cm, sur les mêmes standards que l’électroménager, faisant gagner 1 m² de surface. L’unité extérieure ne comporte qu’un seul ventilateur, quelle que soit sa puissance.

La PAC se décline en deux versions : Alfea Excellia M pour la rénovation, avec une capacité de chauffe de 60°C pour une température extérieure jusqu’à -5°C, et Alfea Extensa M pour le neuf ou la réhabilitation, avec une capacité de chauffe de 55°C pour une température extérieure jusqu’à -10°C. Trois modèles de modules hydrauliques sont disponibles : chauffage seul, chauffage + ECS et chauffage seul compact, qui sortira en 2024.