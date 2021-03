Alezio S Hybrid Gaz, une solution hybride PAC chaudière murale

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Pompe à chaleur Supprimer Chaudière Supprimer DE DIETRICH Supprimer France Supprimer Valider Valider

Ce nouvel ensemble proposé par De Dietrich combine les performances d’une pompe à chaleur et les avantages d’une chaudière murale gaz à condensation.

Adaptée au neuf ou à la rénovation, Alezio S Hybrid Gaz associe une pompe à chaleur Alezio S de 4 à 8 kW et une chaudière murale gaz à condensation Vivadens de 24 à 28 kW. La PAC, au COP élevé de 5,11, permet de réaliser des économies d’énergie tandis que la chaudière Vivadens assure l’eau chaude sanitaire à volonté, au débit de 14 litres/minute.

Réversible

La chaudière dispose d’un corps de chauffe principal en inox résistant à la corrosion et aux variations de température et d’un brûleur inox, à prémélange total et à faibles rejets en NOx et CO. Le basculement de la régulation entre PAC et chaudière s’effectue par paramétrage au choix quand, par exemple, la PAC ne peut pas assurer à elle seule le chauffage de l'eau. Réversible, la solution rafraîchit l’habitat pendant l’été.

Connectée

Facile à installer, Alezio S Hybrid Gaz est équipée d’un tableau de commande intuitif E-Pilot, offrant un accès simplifié à tous les modes de fonctionnement (sécurité enfants, fonction vacances, alertes anomalies…). Elle est dotée d’une fonction Bluetooth avec application iOS/Android pour l’accompagnement à la mise en service, pour réaliser le bon paramétrage lors de l’installation par le professionnel. Enfin, elle est connectable aux thermostats Smart TC° (filaire) et Smart TC° RF (non filaire), compatibles avec Amazon Alexa, Google Assistant et IFTTT pour une gestion à distance.