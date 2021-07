Alexis Moreau, directeur général de Pitch Promotion

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Altarea Supprimer France Supprimer Valider Valider

Alexis Moreau est nommé Directeur Général de Pitch Promotion en juin 2021. Il pilote également l’activité de Severini, marque qui est rattachée à Pitch Promotion.

Parcours professionnel d'Alexis Moreau

Alexis Moreau débute sa carrière en 1993 en tant qu’auditeur chez Arthur Andersen. En 2007, il rejoint Altarea Cogedim au poste de secrétaire général d'Altafinance, puis il est chargé en 2008 du développement d'un nouveau concept de résidences seniors, Cogedim Club.

Il devient, en 2017, directeur financier de Cogedim et président de Cogedim Résidences Services. Un an plus tard, il est nommé membre du comité exécutif du groupe Altarea. Il occupe depuis janvier 2020 le poste de Directeur Général Délégué du pôle Logement chez Altarea Promotion, et devient directeur général de Pitch Promotion en juin 2021.

Formation d'Alexis Moreau

Alexis Moreau est diplômé de l’Edhec business School, en 1991.