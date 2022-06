Alexandre Witkowski, Cuenod : « Le biofioul est un produit d’avenir »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Négoce Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer France Supprimer Energie Supprimer Industrie Supprimer Chaudière Supprimer Valider Valider

Directeur Général de Cuenod, filiale d’Ariston Group spécialisée dans la production de brûleurs, Alexandre Witkowski répond au Moniteur des Artisans sur les changements au 1er juillet 2022 et les perspectives du biofioul.

Que se passe-t-il le 1er juillet 2022 sur le marché du fioul ?

Le 1er juillet 2022, toutes les nouvelles installations de chauffage devront émettre moins de 300 g de CO2 fossile par kWh PCI.

Cela ne concerne donc que les nouvelles installations ?

En effet, contrairement à ce que l’on peut entendre, cette loi ne change rien pour la majorité des foyers et le fioul conventionnel restera disponible.

Les installations existantes ou celles que l’on répare ne sont pas concernées par la réglementation mais en cas de remplacement du brûleur pourquoi ne pas adopter un brûleur compatible avec le biofioul ? Nous proposons de faire évoluer les installations existantes vers des installations d’avenir s’inscrivant dans une démarche de transition écologique et ce, à moindre coût. En effet, le remplacement d’un brûleur sur une chaudière domestique existante coûte un peu plus de 1000 €, bien moins cher que l’installation d’une pompe à chaleur !

Le biofioul n’est pas encore compétitif ?

Pour l’heure, il est un peu plus cher. Nous attendons un dispositif public qui exonère de taxes la partie renouvelable du biofioul, qui peut aller de 22 à 30 % du produit livré chez le client. L’incidence sur le prix serait alors forte et le biofioul deviendrait très concurrentiel. C’est la raison pour laquelle Cuenod propose un brûleur biofioul qui fonctionne également avec le fioul conventionnel et permet d’attendre que le biofioul devienne économiquement plus intéressant.



Les distributeurs de fioul sont-ils prêts ? Les industriels et les négociants aussi ?

Oui. Nous avons régulièrement échangé avec la FF3C et une offre de biofioul sera effectivement disponible dès le 1er juillet 2022. La filière a d’ailleurs débuté une campagne de communication autour du biofioul. Quant aux fabricants de produits destinés au chauffage, ils ont presque tous une offre en ce sens car le biofioul est une énergie d’avenir ! Après le F30, il est envisageable de passer au F50 dans les prochaines années et réduire davantage les émissions de CO2. Enfin, nos produits sont disponibles en négoce et nous proposons aux installateurs une journée de formation globale autour du biofioul, de son utilisation et de la mise en œuvre de nos produits biofioul. A l’issue de cette formation, nous leur offrirons un brûleur biofioul.



Faut-il redouter l’utilisation de terres agricoles pour produire du carburant ?

La culture du colza ne sert pas uniquement à produire du biofioul. Le reste de la plante est utilisé pour fabriquer des tourteaux destinés à l’alimentation animale.



Le biofioul suffira-t-il à inverser la tendance, alors que le Gouvernement privilégie depuis plusieurs années la pompe à chaleur ?

La PAC est très intéressante, mais elle n’est pas adaptée partout. Elle doit faire l’objet d’un calcul économique précis, maison par maison. Dans un logement très bien isolé, elle a beaucoup d’avantages. Mais dans la maison-type chauffée au fioul, souvent moins isolée, elle devient problématique. La facture d’électricité est souvent élevée en hiver avec une PAC. Sans compter qu’entre la PAC et la voiture électrique, il faudra produire toujours plus d’électricité !

Faut-il s’attendre au même mouvement sur le marché du biogaz ?

C’est évidemment plus compliqué avec les énergies de réseaux. Il y a des millions de cuves de fioul, mais un seul réseau de gaz ! Il faudrait donc pouvoir adapter toutes les chaudières gaz en même temps alors que pour le biofioul l’adaptation peut être progressive foyer par foyer. Des groupes de travail sont en cours. Ce qui est certain, c’est que les réponses technologiques existent aussi pour le biogaz : nous avons les produits !