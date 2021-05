Alexandre Letoffet, responsable du service Lorenove Grands Comptes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Lorillard Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le groupe Lorillard a annoncé le 30 avril la nomination d’Alexandre Letoffet au poste de responsable du Service Lorenove Grands Comptes.

Vingt ans après son recrutement au sein du groupe Lorillard, Alexandre Letoffet a été promu en septembre 2020 au siège de responsable du Service Lorenove Grand Compte annoncent ses porte-paroles dans un communiqué. Il remplace à ce poste Pierrette Schneider, en fonction depuis 6 ans, qui a fait valoir ses droits à la retraite.



Un parcours riche d’expériences

Alexandre Letoffet a débuté sa carrière au sein du groupe en juillet 2000, et il a gravi les échelons tout en découvrant divers aspects et métiers au cours d’un parcours riche. Affecté à son arrivée à l’atelier PVC de Chartres, durant 4 ans, dont un an en travail de nuit, il rejoint ensuite le service métré pendant 6 ans, et en complément, sillonne la France pour réaliser les prises de mesures pour les mises en fabrication en venant notamment en appui de la structure locale Lorillard Entreprise PACA, nouvellement fondée. S’ensuivent 5 années au sein de Lorillard Ile-de-France en tant que conducteur de travaux, puis 5 autres en tant que conducteur de travaux principal, chez Lorenove Grands Comptes. Sous la direction de Pierrette Schneider, il s’occupe de la formation et de l’encadrement du personnel sur les chantiers. Il prend également en charge la mise en œuvre des procédures de travail et la restructuration des méthodes, jusqu’à la passation des responsabilités du service, en septembre 2020.



Un service en pleine évolution

Depuis la création de Lorenove Grands Comptes il y a 15 ans, la typologie du marché a fortement évolué. « Au départ, l’entité Grands Comptes réalisait des rénovations de copropriétaires à titre individuel et en petit volume car le service d’achat groupé et la mutualisation des frais n’étaient pas encore développés », précise Alexandre Letoffet. « Avec la création des achats groupés et l’arrivée de la rénovation énergétique, notre activité a connu une très forte expansion ».

Aujourd’hui Lorenove Grands Comptes propose des solutions répondant aux principales problématiques de déperditions thermiques et nuisances sonores. Un ensemble complet de prestations est disponible, allant du diagnostic à la fabrication des menuiseries - dans les ateliers du Groupe Lorillard - puis à leur pose par des compagnons qualifiés RGE, jusqu’à la réalisation éventuelle d’essais acoustiques in situ pour justifier des performances annoncées.