Alexandre Cossard, commercial extrusion France chez Profils Systèmes

Profils Systèmes poursuit son développement. Anticipant l’arrivée de sa deuxième presse d’extrusion qui devrait être opérationnelle début 2024, le gammiste français renforce dès à présent ses équipes commerciales. Ainsi, la société annonce l’arrivée d’Alexandre Cossard au poste de commercial extrusion France. Il sera responsable du développement des ventes d'extrusion aluminium de Profils Systèmes sur le marché français.

Sa mission sera exclusivement consacrée au « commerce direct », hors gamme, c’est-à-dire l’extrusion à façon, pour de nombreux secteurs : industrie, transport, tourisme, agriculture… Son rôle consistera à collaborer étroitement avec les clients existants, à identifier de nouvelles opportunités commerciales.

Avec près de 20 années d'expérience dans le domaine de la vente et du développement commercial, Alexandre Cossard apporte à Profils Systèmes une expertise solide et une connaissance approfondie du marché de l'extrusion aluminium. « Son expérience et son expertise dans le domaine de l'extrusion aluminium seront des atouts précieux pour Profils Systèmes avec la mise en route de notre deuxième presse. Nous sommes convaincus qu'Alexandre contribuera de manière significative à notre développement » a déclaré Aymeric Reinert, directeur général de Profils Systèmes.