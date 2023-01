Alexandre Bistes, directeur Strategic Unit Wicona France

Après un début de parcours professionnel dans la publicité, puis dans la vente, Alexandre Bistes est arrivé en 2008 dans le groupe Hydro comme Licensee Manager. Il a ensuite occupé différentes fonctions – management, commercial, marketing… - en France et à l’étranger, notamment en Chine déjà pour Wicona.

Thierry Gouix et son successeur ont travaillé ensemble pendant plusieurs mois sur les dossiers stratégiques et commerciaux pour une transition en douceur. Parmi les chantiers privilégiés par Alexandre Bistes figure celui de la décarbonation. « Nous allons notamment explorer comment optimiser la récupération des profilés aluminium sur les chantiers en déconstruction pour un réemploi tracé afin de créer une véritable boucle circulaire vertueuse. »

La nomination d’Alexandre Bistes s’accompagne de mouvements et réorganisation. Vincent Bes, précédemment directeur des ventes régionales Ouest, a pris également au 1er janvier le poste de directeur commercial de Wicona France. Le recrutement de son remplaçant est en cours. La région Est reste dirigée par Pascal Forest.