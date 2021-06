Alexander Tessmar-Pfohl, nouveau président de Sattler AG

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Protections solaires Supprimer Monde Supprimer Valider Valider

Alexander Tessmar-Pfohl est le nouveau président du directoire de Sattler AG, spécialiste autrichien des toiles de protection solaire.

Depuis le 28 avril 2021, Alexander Tessmar-Pfohl est le nouveau président du directoire de Sattler AG, spécialiste autrichien des toiles de protection solaire. Il succède à Herbert Pfeilstecher, membre du directoire depuis 2001 et président de Sattler AG depuis 2007, qui quittera le directoire en janvier prochain. Alexander Tessmar-Pfohl a rendu hommage à son prédécesseur : « Herbert Pfeilstecher a pris plusieurs décisions marquantes et les a mises en œuvre avec succès » citant notamment les acquisitions des sites de Greven (Allemagne) et Hudson (Caroline-de-Nord, USA), qui a considérablement renforcé la position du groupe Sattler sur le marché. Alexander Tessmar-Pfohl dirigera Sattler Group à l’avenir. Herbert Pfeilstecher a aussi transféré la responsabilité des unités Sattler Sun-Tex et Sattler Pro-Tex à Alexander Tessmar-Pfohl. Ce dernier sera secondé par Lisbeth Wilding, membre du directoire, également directrice financière et responsable des ressources humaines, du développement opérationnel, du système de gestion et de l’unité commerciale Sattler Ceno.