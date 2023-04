Alex'térieur aménage un petit jardin en banlieue de Lyon en neuf jours

Le projet consistait à créer une terrasse en bois de 17 m² devant la façade principale de la résidence, accessible par une baie coulissante. Les propriétaires ont souhaité conserver la terrasse existante, faite de dalles sur plots, mais ont confié à Alex'térieur la réalisation de la terrasse en bois. L'entreprise a également créé un massif végétalisé au fond du jardin, à proximité de la terrasse.

Le principal défi du projet était l'impossibilité d'accéder au chantier en véhicule. Alex'térieur a dû se débrouiller avec une brouette pour transporter les matériaux nécessaires, y compris le concassé granitique 0/31.5 utilisé pour remplir le décaissement destiné à accueillir la terrasse. Les lambourdes sur plots réglables ont ensuite été disposées, recouvertes de bandes bitumeuses pour les protéger de l'humidité, avant la pose du platelage en pin du Nord marron.

© Guillaume Atger Lambourde et platelage



Pour le massif, Alex'térieur a créé un décaissé d'une cinquantaine de centimètres de profondeur, rempli de terre de bruyère, avant de planter une palette de végétaux, notamment hortensia, camélia, agapanthe et abelia.

© Guillaume Atger Le massif aménagé par Alex'térieur

La bande de rive retenue est en acier Corten, ce qui confère une esthétique originale au massif.

© Guillaume Atger Bande de rive en acier Corten

Un citronnier a également été planté dans une niche aménagée dans la terrasse en bois, accompagné d'un petit spot photovoltaïque qui assure son autonomie.

© Guillaume Atger Citronnier dans une niche de la terrasse

Malgré les contraintes liées à l'accessibilité, le projet a été réalisé avec succès en seulement neuf jours. Les propriétaires peuvent désormais profiter d'un petit jardin cosy et végétalisé en plein cœur de la banlieue de Lyon.

L’entreprise Alex'térieur, spécialisée dans l'aménagement de jardin, propose des solutions pour les particuliers, les entreprises et les copropriétés. Basée à Chazay-d'Azergues dans le Rhône, l'entreprise est dirigée par Alexis Bigourdan et emploie trois salariés et un apprenti.