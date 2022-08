Aldes rachète son partenaire Aereco

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Entreprises Supprimer Industrie Supprimer France Supprimer Aldes Supprimer Valider Valider

Le rachat de ce fabricant de systèmes de ventilation hygroréglables va permettre à l'ETI lyonnaise de renforcer sa position en France et de poursuivre son développement à l’international.

Aldes vient de s’offrir un de ses fournisseurs historiques. L’ETi lyonnaise spécialisée dans les solutions de ventilation et de confort thermique a racheté Aereco, un fabricant de système de ventilation hygroréglables. « Depuis les années 1960, le groupe Aereco est un partenaire majeur du groupe Aldes principalement en France, mais aussi à l’international, précise le communiqué. Dès leur première collaboration pour la création des VMC, les deux groupes ont réussi à asseoir une position stratégique dans la technologie de ventilation hygro en France et dans de nombreux pays d’Europe. Ce succès se matérialise notamment par un important volume d’affaires entre les deux sociétés, ainsi que par leurs trajectoires et images respectives sur le marché de la ventilation. »

Ouverture du capital

Avec cette acquisition, le groupe Aldes veut renforcer sa position en France et de poursuivre son développement à l’international. Il ambitionne même « de devenir un acteur européen majeur sur le marché des solutions de bien être dans les bâtiments. » Pour y parvenir, il va s’appuyer sur « la mise en commun des capacités de production » des deux entreprises pour « créer des synergies opérationnelles et commerciales. » Le chiffre d’affaires attendu sera supérieur à 360 M€.

Pour financer ce rachat, l’ETI a procédé à une augmentation de capital d’après notre confrère des Echos. Elle s’est ouverte à un pool minoritaire d’investisseurs. Il est composé de Siparex ETI (lead), Demeter, via Paris Fonds Vert, BNP Paribas Développement et Carvest.