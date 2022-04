Aldes fait évoluer sa gouvernance

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Aldes Supprimer France Supprimer Europe Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Le spécialiste du confort thermique et de la qualité de l’air renforce son comité de direction avec l’arrivée d’un directeur général commerce Europe et marketing Groupe, d’un nouveau directeur pour l’activité AMEA et d’une nouvelle directrice des ressources humaines.

Le Groupe Aldes poursuit la mise en œuvre de sa stratégie de croissance, avec trois nouvelles nominations au sein de son comité de direction. Jean-Luc Alzonne, 60 ans et ancien directeur général climatisation et ventilation France chez Atlantic, vient de prendre les fonctions de directeur général commerce Europe et du marketing. Frédéric Giraudet a été promu directeur du développement AMEA (Asia, Middle East, Americas) après plusieurs postes de direction pour les activités du Groupe sur le marché européen. Il assurera désormais le déploiement de la stratégie de développement d’Aldes sur le périmètre AMEA.

Enfin, le spécialiste du confort thermique et de la qualité de l’air a nommé Laurence Boret au poste de directrice des ressources humaines. Elle a pour mission de définir et mettre en œuvre « une stratégie de gestion des ressources humaines en adéquation avec les valeurs du Groupe afin de maintenir une cohésion favorable au développement de celui-ci. »