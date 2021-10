Aldes EasyHome with Netatmo, une solution de ventilation connectée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Ventilation Supprimer Qualité de l’air intérieur Supprimer Aldes Supprimer Legrand Supprimer Netatmo Supprimer France Supprimer Valider Valider

Fruit d’une association entre Aldes, Legrand et Netatmo, cette innovation assure un bon niveau de ventilation dans le logement, selon les moments de la journée et en fonction du rythme de vie des occupants.

Aldes EasyHome with Netatmo se compose d’un groupe de ventilation simple flux connecté Aldes EasyHome Auto Compact, de trois grilles design de ventilation ColorLine blanches et d’une commande sans fil pour VMC Céliane with Netatmo de Legrand.

Installation plug & play

Adapté à la rénovation, le système s’installe facilement et peut remplacer tout groupe existant non connecté. Silencieux et compact, il peut être fixé à la verticale, à l’horizontale ou en pente, dans des combles, un faux plafond, un placard, etc. La commande sans fil, qui permet d’ajuster manuellement la vitesse de ventilation, peut être installée, vissée ou collée, n’importe où dans la maison.

Un système « intelligent »

Aldes EasyHome with Netatmo s’intègre à l’application Home + Control de Legrand. L’utilisateur peut l’inclure dans un planning personnalisé et programmer, par exemple, des horaires d’augmentation de la vitesse de ventilation. Compatible avec Apple HomeKit, Google Assistant et Amazon Alexa, c’est le premier système de ventilation à être contrôlable par la voix. Il peut également interagir avec d’autres appareils, tels que des capteurs de CO2, via des plannings et scénarios à configurer simplement dans l’application.