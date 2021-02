Albums des jeunes architectes et paysagistes : les lauréats 2020

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Culture Supprimer France Supprimer Ajap Supprimer Valider Valider

Le jury de la session 2020 des Albums des jeunes architectes et paysagistes (Ajap) a fait connaître ses choix le 29 janvier dernier…

Sans tambours ni trompettes, c’est par un simple communiqué envoyé à la presse que le ministère de la Culture a dévoilé les noms des lauréats de l’édition 2020 des Albums des jeunes architectes et paysagistes (Ajap), à l’issue d’un jury réuni les 14 et 15 janvier.

Placé sous la présidence de la ministre de la Culture, il était co-présidé par Jacqueline Osty, paysagiste, Grand prix national du paysage 2018 et Grand prix national de l’urbanisme 2020, et par Pierre-Louis Faloci, architecte, Grand prix national de l’architecture 2019.

Les lauréats de la session 2020 des Albums des jeunes architectes et paysagistes sont :

Pour les architectes :

A6A : Roberto De Una, Michel Hardoin et Antoine Ragonneau / Bordeaux

Atelier Boteko : Léa Casteigt / Paris

Atelier Senzu : David Dottelonde et Wandrille Marchais / Paris

Bien Urbain : Jérôme Stablon / Paris

Cros & Leclercq Architectes : Benjamin Cros et Rémi Leclercq / Toulouse

Delalande Tabourin : Nicolas Delalande et Sébastien Tabourin / Paris

Forall Studio : Hugo Crespy / Paris

Julien Gougeat / Paris

Gramme : Romain Freychet / Paris

Lucas Jollivet / Lyon

Lis & Daneau Architectes : François Lis et Clément Daneau / Grenoble

Moonwalklocal : Lucas Geoffriau, Etienne Henry et Camille Ricard / Bordeaux

Oyapock architectes : Adrien Mondine / Paris

Recita Architecture : Christophe Desvignes et Julien Pigeon / Lyon

Christophe Desvignes et Julien Pigeon / Lyon Sapiens Architectes : Yann Legouis et Baptiste Manet / Paris

Pour les paysagistes-concepteurs :

Altitude 35 : Benoît Barnoud et Clara Loukkal / Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)

Atelier du Sillon : Nicolas Besse et Pauline Gillet / Molières (Dordogne)

Atelier L Paysage : Florine Lacroix / Vinezac (Saône-et-Loire)

Florine Lacroix / Vinezac (Saône-et-Loire) Lema Paysage : Giulia Pignocchi et Julien Truglas / Lille

Créé en 1980, le concours des Albums des jeunes architectes et paysagistes (Ajap) a pour objectif de détecter de jeunes talents au sein de ces deux professions et de les faire connaître en France et dans le monde. Organisés tous les deux ans avec le soutien de la Cité de l’architecture et du patrimoine, les Ajap sont ouverts aux architectes et paysagistes-concepteurs de moins de 35 ans, sans condition

Les lauréats des Ajap 2020 bénéficieront pendant deux ans d’une campagne de valorisation mise en place par le ministère de la Culture en partenariat avec la Cité de l’architecture et du patrimoine et l’Institut français.

Une exposition sera présentée du 14 octobre 2021 au 14 novembre 2021 à la Cité de l’architecture et du patrimoine, puis itinérante en France et à l’étranger. La scénographie sera confiée à Jean-Benoit Vétillard, architecte, lauréat des Ajap 2018. Le commissariat de l’exposition sera assuré par Cyrille Véran, journaliste spécialisée en architecture et urbanisme, anciennement intégrée à la rédaction du Moniteur.