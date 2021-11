Albertville : projet de construction de deux nouveaux immeubles

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Savoie Supprimer Valider Valider

Deux nouveaux immeubles vont être construits à la place de l’ancienne station-service de l’avenue des Chasseurs-Alpins.

Dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine à Albertville (Savoie), l’ancienne station-service de l’avenue des Chasseurs-Alpins est en phase de désamiantage, et la construction de deux nouveaux immeubles (le premier d’une capacité de douze logements et le deuxième de six logements) est prévue pour le début de l’année 2022.



Ces deux immeubles, conçus par le cabinet Itinéraires d’architecture, seront pourvus d’une toiture-terrasse végétalisée, de menuiseries extérieures en bois, de bardage en bois et de brise-vue en tasseaux de bois, le tout en teinte naturelle. Cette construction sera réalisée à partir de matériaux durables dans l’objectif de s’inscrire dans une démarche de qualité environnementale et de valoriser l’aspect esthétique de l’avenue des Chasseurs-Alpins. Par ailleurs, des aires de stationnement seront construites pour les futurs résidents. S’y ajoute la plantation de haies avec des arbres et arbustes d’essences locales et variées.



Notons que, dans un second temps, un troisième bloc de logements pourrait voir le jour.