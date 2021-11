Albertville : le stade municipal Jo-Fessler se modernise

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Savoie Supprimer Stade Supprimer Valider Valider

Le complexe sportif Jo-Fessler se présentera sous une nouvelle apparence d’ici le second semestre 2022.

Situé à Albertville (Savoie), le stade municipal Jo-Fessler fait actuellement l’objet de travaux de revalorisation engagés par la municipalité. Avant de commencer les aménagements intérieurs du centre sportif, la priorité a été donnée à la sécurisation du site et des riverains, menacés par des risques de chutes de blocs. En ce sens, un héliportage de matériaux au-dessus du complexe a eu lieu le vendredi 29 octobre dernier pour acheminer les équipements nécessaires à l’installation d’un dispositif de protection pare-blocs.

En janvier 2022, l’opération se concentrera sur l’intérieur du stade. Elle prévoit ainsi de refaire l’entrée du complexe, en intégrant de nouveaux vestiaires, bureaux et locaux pour les équipes sportives et les arbitres. Dans les tribunes, de nouvelles places assises et un accès aux personnes à mobilité réduite vont être installés. Sous les tribunes se trouveront des espaces de stockage dédiés au club de rugby et au service espaces verts de la ville. Une buvette et des sanitaires seront aussi aménagés. La mise à disposition des lieux est prévue pour le second semestre 2022.