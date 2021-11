Albertville : dégoudronnage de la cour de la cité scolaire Jean-Moulin

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Savoie Supprimer Valider Valider

Le projet de dégoudronnage de la cour de la cité scolaire Jean-Moulin fait partie des lauréats de la première édition du Budget citoyen de la Savoie.

Le vote des projets éligibles à la première édition du Budget citoyen de la Savoie a été organisé du 10 septembre au 10 octobre dernier. Parmi les 155 projets déposés, 30 ont été sélectionnés pour bénéficier d’un financement. Ceux-ci sont situés dans différentes communes savoyardes.



Le dégoudronnage de la cour de la cité scolaire Jean-Moulin est l’un des projets lauréats qui a récolté plus de 380 votes citoyens. Ce dernier, baptisé « Jardins en cité scolaire, dégoudronne ta cour ! », est une démarche inscrite dans les contrats de transition écologique. Ceux-ci incluent notamment la réhabilitation des espaces bétonnés. Le coût de cette opération de dégoudronnage est estimé à 120 k€.



En outre, un projet de parc de jeux intergénérationnel à Maurienne et d’une aire de jeux et plage pour PMR à Canton-Bugey Savoyard a obtenu de nombreux votes. C’est le cas également pour l’aménagement d’un espace plein air intergénérationnel et d’un pumptrack à l’Avant-Pays savoyard. Notons qu’un pumptrack est un parcours en boucle fermée, constitué de plusieurs bosses consécutives et de virages relevés, et peut être utilisé avec différents équipements sportifs, dont les VTT ou les BMX.



Les projets lauréats devraient être réalisés dans les deux années à venir. Ils passeront par une collectivité ou une association qui sera le maître d’ouvrage. Leur financement sera acquitté sur présentation d’un devis, validé par l’intercommunalité ou la mairie.



Une deuxième édition de l’opération Budget citoyen de la Savoie est en cours d’étude par le comité de pilotage du conseil départemental.