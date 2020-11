Albenc : des travaux en vue sur la place Jean-Vinay et la rue du Sablon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Isère Supprimer Aménagement de voirie Supprimer Valider Valider

La ville d’Albenc procède à des aménagements sur la place Jean-Vinay et annonce des travaux de réseaux au niveau de la rue du Sablon.

Des travaux d’aménagement sont effectués au niveau de la place Jean-Vinay à Albenc (Isère). Lancés le 16 novembre 2020 par l’entreprise Chambard, ils comprennent la construction de deux quais de bus pour les personnes à mobilité réduite et la délimitation d’une zone 30 sur les routes départementales RD 1092 et RD 35. La création d’un plateau surélevé au niveau du passage piéton et la réfection de la place en face des commerces sont également au programme.

De son côté, le syndicat départemental d’électricité du Territoire d’Énergie Isère (TE 38) prévoit un retard de l’enfouissement du réseau électrique au niveau de la rue du Sablon. La réalisation des travaux, prévue en parallèle des aménagements de la place Jean-Vinay, n’a pas encore débuté à cause de la crise sanitaire. L’entreprise SOBECA de Tullins envisage le début du chantier à partir de l’année prochaine.